ATELIER D’ÉCRITURE ET D’ORALITÉ

3 Place Etienne Sanier Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Et si notre territoire racontait son histoire… à travers vos mots ?

Et si notre territoire racontait son histoire… à travers vos mots ?

La bibliothèque vous invite à un atelier d’écriture et d’oralité ouvert à tous.

Un moment de partage pour écrire, lire, écouter et faire résonner les récits du passé, du présent et du futur. .

3 Place Etienne Sanier Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 54 46 34 bibliotheque-aniane@orange.fr

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English : ATELIER D’ÉCRITURE ET D’ORALITÉ

What if our region told its story? through your words?

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE ET D’ORALITÉ Aniane a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT