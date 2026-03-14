ATELIER D’ÉCRITURE ET D’ORALITÉ Aniane
ATELIER D’ÉCRITURE ET D’ORALITÉ Aniane jeudi 19 mars 2026.
ATELIER D’ÉCRITURE ET D’ORALITÉ
3 Place Etienne Sanier Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Et si notre territoire racontait son histoire… à travers vos mots ?
Et si notre territoire racontait son histoire… à travers vos mots ?
La bibliothèque vous invite à un atelier d’écriture et d’oralité ouvert à tous.
Un moment de partage pour écrire, lire, écouter et faire résonner les récits du passé, du présent et du futur. .
3 Place Etienne Sanier Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 54 46 34 bibliotheque-aniane@orange.fr
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English : ATELIER D’ÉCRITURE ET D’ORALITÉ
What if our region told its story? through your words?
L’événement ATELIER D’ÉCRITURE ET D’ORALITÉ Aniane a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT