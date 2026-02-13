Atelier d’écriture et scream club, Maison écocitoyenne Bordeaux-Métropole, Bordeaux

Atelier d’écriture et scream club Vendredi 13 mars, 16h30 Maison écocitoyenne Bordeaux-Métropole Gironde

Entrée libre

– 16h30 : atelier d’écriture

Sur le thème de l’éco-anxiété avec l’Université Populaire de Bordeaux.

– 17h30 : scream club

Sur le modèle du scream club de Chicago, séance défouloir où chacun peut crier à gorge déployée pour libérer ses tensions.

Avant, pendant ou après, les participants et les passants pourront déposer leur bulletin dans l’isoloir du bureau de vote littéraire…

Suivi d’un apéro-rencontre avec Nelly Pons et Jean Le Goff sur le thème de l’éco-anxiété.

> dans le cadre de la Fabrique du citoyen #11, en partenariat avec la Maison éco-citoyenne

Venez exprimer votre éco-anxiété ! FABC11 éco-anxiété

Scream Club de Chicago