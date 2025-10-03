Atelier d’écriture et slam Médiathèque La Plume Enchantée Irodouër

Atelier d’écriture et slam Vendredi 3 octobre, 17h30 Médiathèque La Plume Enchantée Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-03T17:30:00 – 2025-10-03T21:30:00

Fin : 2025-10-03T17:30:00 – 2025-10-03T21:30:00

Le vendredi 3 octobre, participez à un atelier d’écriture sur le thème « Animal » avec Clotilde de Brito, puis profitez d’un moment convivial avant un spectacle de clôture où seront restitués les écrits mis en voix sur une scène ouverte qui accueillera également des slameurs professionnels.

Médiathèque La Plume Enchantée 17 rue des Cailleuls 35850 Irodouër Irodouër 35850 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299398814 https://bim-mediatheques.fr/irodouer [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@mairie-irodouer.fr »}]

