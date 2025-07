Atelier d’écriture Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles” Malicorne-sur-Sarthe

Atelier d’écriture Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles” Malicorne-sur-Sarthe samedi 23 août 2025.

Atelier d’écriture Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles”

La Guinguette Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23 18:30:00

fin : 2025-08-23 19:30:00

Date(s) :

2025-08-23

Et si vous découvriez ces mots qui souhaitent sortir de vous ?

Atelier accessible à partir de 7 ans. Ecriture libre ou guidée, sous le regard de Céline Bourgouin, animatrice d’ateliers d’écriture en Sarthe.

Gratuit, sur réservation.

Possibilité de lire vos productions lors de la Scène Ouverte aux Talents Amateurs, à l’issue de l’atelier

En plein air.

Festival organisé par la Compagnie La Part de l’Ombre, grâce au soutien des villes de Mézeray et Malicorne-sur-Sarthe, de la Communauté de communes du Val de Sarthe, du Fond de la Vie Associative, du Ministère de la Culture été Culturel 2025, du Crédit Mutuel de La Suze-sur-Sarthe, des Fraisiers Production, du Magasin Frais Malin de Noyen-sur-Sarthe, et du Grenier Malicornais. .

La Guinguette Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

English :

How about discovering those words that want to come out of you?

German :

Wie wäre es, wenn Sie diese Wörter entdecken, die sich wünschen, aus Ihnen herauszukommen?

Italiano :

E se scopriste le parole che vogliono uscire da voi?

Espanol :

¿Y si descubrieras las palabras que quieren salir de ti?

L’événement Atelier d’écriture Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles” Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-07-23 par OT Vallée de la Sarthe