Atelier d’écriture fiction/imaginaire avec Nicolas Matos Ichaso. Quai Voltaire Langeac

Atelier d’écriture fiction/imaginaire avec Nicolas Matos Ichaso.
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-02-28 12:00:00
2026-02-28
Dans le cadre du projet Éducation Artistique et Culturelle sur le thème des migrations porté par la Communauté de Communes des rives du Haut Allier.
Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com
English :
As part of the Artistic and Cultural Education project on the theme of migration run by the Communauté de Communes des rives du Haut Allier.
