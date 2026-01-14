Atelier d’écriture fiction imaginaire Chavaniac-Lafayette

Atelier d’écriture fiction imaginaire Chavaniac-Lafayette samedi 28 mars 2026.

Atelier d’écriture fiction imaginaire

Médiathèque Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif :

Date :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :
2026-03-28

Atelier d’écriture fiction imaginaire avec Nicolas Matos Ichaso, auteur et réalisateur. Possibilité de transport collectif en bus ou covoiturage, contactez votre médiathèque.
Médiathèque Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 51 50 

English :

Fiction/imaginary writing workshop with Nicolas Matos Ichaso, author and director. Possibility of collective transportation by bus or carpool, contact your media library.

