Atelier d’écriture fiction imaginaire Quai Voltaire Langeac

Quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-02-28 12:00:00
2026-02-28
Atelier d’écriture fiction imaginaire avec Nicolas Matos Ichaso, auteur et réalisateur. Possibilité de transport collectif en bus ou covoiturage, contactez votre médiathèque.
Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10
English :
Fiction/imaginary writing workshop with Nicolas Matos Ichaso, author and director. Possibility of collective transportation by bus or carpool, contact your media library.
