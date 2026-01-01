Atelier d’écriture fiction/imaginaire Place du 11 novembre Saugues
Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire
Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-01-31 12:00:00
2026-01-31
Atelier d’écriture par Nicolas Matos Ichaso, auteur réalisateur.
Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr
English :
Writing workshop by Nicolas Matos Ichaso, writer-director.
