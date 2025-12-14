ATELIER D’ÉCRITURE Fontès
ATELIER D’ÉCRITURE Fontès samedi 17 janvier 2026.
ATELIER D’ÉCRITURE
1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17 2026-02-14 2026-03-21 2026-04-18
Dans la bonne humeur, laissez libre cours à votre plume au gré de votre imagination et des thèmes proposés.
Un atelier ludique, ouvert à toutes et tous.
À partir de 8 ans.
Gratuit. .
1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 89 67 81 mediathequefontes@gmail.com
English :
In a good mood, let your imagination run free and follow the themes suggested.
