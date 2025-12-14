ATELIER D’ÉCRITURE Fontès

ATELIER D’ÉCRITURE

1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17 2026-02-14 2026-03-21 2026-04-18

Dans la bonne humeur, laissez libre cours à votre plume au gré de votre imagination et des thèmes proposés.

Un atelier ludique, ouvert à toutes et tous.

À partir de 8 ans.

Gratuit. .

1 Rue de l’Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 89 67 81 mediathequefontes@gmail.com

English :

In a good mood, let your imagination run free and follow the themes suggested.

