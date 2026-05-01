Fourques

ATELIER D’ÉCRITURE

12 avenue du Roussillon Fourques Pyrénées-Orientales

Tarif : 14 – 14 – 30

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Les Arts Buissonniers vous invitent à un atelier d’écritures le samedi 16 mai de 14h30 à 17h.

Au programme:

En atelier d’écriture, chacun et chacune peut à loisir découvrir sa part poétique, son espace de construction, ses émotions enfouies. Il n’y…

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12 avenue du Roussillon Fourques 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 68 51 76 87

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English :

Les Arts Buissonniers invites you to a writing workshop on Saturday May 16 from 2:30 to 5 pm.

On the program:

In a writing workshop, you can discover your poetic side, your construction space, your buried emotions. There’s no…

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE Fourques a été mis à jour le 2026-05-06 par OTI ASPRES-THUIR