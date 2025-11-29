Atelier d’écriture Boutique Boc’Alpes Mancelles Fresnay-sur-Sarthe

Atelier d'écriture Boutique Boc'Alpes Mancelles Fresnay-sur-Sarthe samedi 29 novembre 2025.

Boutique Boc’Alpes Mancelles 6 Avenue Charles de Gaulle Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 17 – 17 – EUR

Début : 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-11-29 12:30:00

2025-11-29

Organisé par Sur le bout de la plume.

Céline Bourgouin Sur le bout de la plume, vous propose un atelier d’écriture dans la boutique Boc’Alpes Mancelles, à Fresnay-sur-Sarthe. Des propositions d’écriture pour jouer ensemble avec les mots et défier les pages blanches. plaisir de partager et de s’enrichir mutuellement.

Tarif Au bon vouloir à partir de 17€ par personne et par séance.

Inscription auprès de Céline Bourgouin, Sur le bout de la plume au 06 60 85 58 95 ou via le formulaire de contact. .

+33 6 60 85 58 95 surleboutdelaplume@gmail.com

English :

