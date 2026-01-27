Atelier d’écriture Boutique Boc’Alpes Mancelles Fresnay-sur-Sarthe

Atelier d’écriture

Boutique Boc’Alpes Mancelles 6 Avenue Charles de Gaulle Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:30:00

fin : 2026-03-28 12:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Organisé par Sur le bout de la plume.

Céline Bourgouin Sur le bout de la plume, vous propose un atelier d’écriture dans la boutique Boc’Alpes Mancelles, à Fresnay-sur-Sarthe. Des propositions d’écriture, des temps de lecture de vos textes écrits pendant l’atelier. Partager, faire des rencontres et se faire plaisir.

Tarif Au bon vouloir à partir de 18€ par personne et par séance.

Inscription auprès de Céline Bourgouin, Sur le bout de la plume au 06 60 85 58 95 ou via le formulaire de contact. .

Boutique Boc’Alpes Mancelles 6 Avenue Charles de Gaulle Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 60 85 58 95 surleboutdelaplume@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by Sur le bout de la plume.

L’événement Atelier d’écriture Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-27 par OT des Alpes Mancelles