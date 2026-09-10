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AGENDA · Fresnay-sur-Sarthe

Atelier d’écriture Boutique Boc’Alpes Mancelles Fresnay-sur-Sarthe

samedi 31 octobre 2026 · Boutique Boc'Alpes Mancelles · Fresnay-sur-Sarthe

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Boutique Boc'Alpes Mancelles
Adresse
6 Avenue Charles de Gaulle
Ville
72130 Fresnay-sur-Sarthe
Département
Sarthe
Tarif
17 17

Fresnay-sur-Sarthe

Atelier d’écriture

Boutique Boc’Alpes Mancelles 6 Avenue Charles de Gaulle Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 10:30:00
fin : 2026-10-31 12:30:00

Date(s) :
2026-10-31

Organisé par Sur le bout de la plume.
Céline Bourgouin – Sur le bout de la plume, vous propose un atelier d’écriture dans la boutique Boc’Alpes Mancelles, à Fresnay-sur-Sarthe. Des propositions d’écriture pour jouer ensemble avec les mots et défier les pages blanches. Plaisir de partager et de s’enrichir mutuellement.

Tarif « Au bon vouloir » à partir de 17€ par personne et par séance.
Inscription auprès de Céline Bourgouin, Sur le bout de la plume au 06 60 85 58 95 ou via le formulaire de contact.   .

Boutique Boc’Alpes Mancelles 6 Avenue Charles de Gaulle Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 60 85 58 95  surleboutdelaplume@gmail.com

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English :

Organized by Sur le bout de la plume.

L’événement Atelier d’écriture Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-09-10 par OT des Alpes Mancelles

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