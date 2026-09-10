Atelier d’écriture Boutique Boc’Alpes Mancelles Fresnay-sur-Sarthe
samedi 31 octobre 2026 · Boutique Boc'Alpes Mancelles · Fresnay-sur-Sarthe
Informations pratiques
Fresnay-sur-Sarthe
Atelier d’écriture
Boutique Boc’Alpes Mancelles 6 Avenue Charles de Gaulle Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 17 – 17 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 10:30:00
fin : 2026-10-31 12:30:00
Date(s) :
2026-10-31
Organisé par Sur le bout de la plume.
Céline Bourgouin – Sur le bout de la plume, vous propose un atelier d’écriture dans la boutique Boc’Alpes Mancelles, à Fresnay-sur-Sarthe. Des propositions d’écriture pour jouer ensemble avec les mots et défier les pages blanches. Plaisir de partager et de s’enrichir mutuellement.
Tarif « Au bon vouloir » à partir de 17€ par personne et par séance.
Inscription auprès de Céline Bourgouin, Sur le bout de la plume au 06 60 85 58 95 ou via le formulaire de contact. .
Boutique Boc’Alpes Mancelles 6 Avenue Charles de Gaulle Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 60 85 58 95 surleboutdelaplume@gmail.com
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Organized by Sur le bout de la plume.
L’événement Atelier d’écriture Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-09-10 par OT des Alpes Mancelles
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