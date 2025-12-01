Atelier d’écriture gratuit Maison Faitout Paris

Atelier d’écriture gratuit Maison Faitout Paris samedi 13 décembre 2025.

Un atelier avec pour point de départ et d’arrivée, la littérature: inventer et développer sa créativité à partir des trésors de la littérature!

Écrire en groupe, pour stimuler sa créativité à l’aide de consignes variées
Le samedi 13 décembre 2025
de 14h30 à 16h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Maison Faitout 1, rue Florian  75020 141 rue des PyrénéesParis
+33611331030 boustrophedon71@hotmail.com