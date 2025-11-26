Atelier d’écriture Gray
Atelier d’écriture Gray mercredi 26 novembre 2025.
Atelier d’écriture
1 Place Charles de Gaulle Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 14:00:00
fin : 2025-11-26 16:00:00
Date(s) :
2025-11-26 2025-12-17
La bibliothèque de Gray vous invite à un atelier d’écriture. .
1 Place Charles de Gaulle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 01
English : Atelier d’écriture
German : Atelier d’écriture
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier d’écriture Gray a été mis à jour le 2025-11-13 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY