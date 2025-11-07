Atelier d’écriture Halloween Explorer les ressorts de la peur à Niort Bibliothèque universitaire Niort
Bibliothèque universitaire 11 Rue Archimède Niort Deux-Sèvres
Et si vous transformiez la peur en inspiration ?
L’autrice deux sévrienne Brigitte Soury-Bernard est de retour à la bibliothèque universitaire du campus de Niort, le temps d’un atelier d’écriture dans une ambiance d’Halloween !
À cette occasion, venez explorer les ressorts de l’émotion liés au sentiment de la peur.
Un atelier gratuit et ouvert à tous. 15 places sont disponibles pour y participer. .
