Atelier d’écriture harpée Créatures hybrides Petit Versailles Gourmand Valognes

Atelier d’écriture harpée Créatures hybrides

Petit Versailles Gourmand 50 Boulevard Félix Buhot Valognes Manche

Marion Cotent’Harpe vous propose un atelier d’écriture créative et thérapeutique

Chaque thème sera développé à travers une présentation de quatre propositions introduites par des extraits de livres ou d’œuvres d’art.

La harpe vous accompagne tout au long de l’atelier. Chaque proposition offre un moment d’introspection par l’écriture durant lesquelles la harpe stimule votre créativité et votre concentration.

Ces propositions seront ensuite relues, selon votre désir de partager.

Atelier ouvert à 10 personnes maximum. .

