Atelier d’écriture harpée Les Pieux Les Pieux

Atelier d’écriture harpée
Les Pieux 5 place du Petit Bourg Les Pieux Manche
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 16:00:00
2025-11-15
Un atelier d’écriture au son de la harpe sur le thème du jardin. Venez écouter quatre propositions introduites par des extraits de livres lus à voix haute, dans le cosy salon de thé d’Eve à Les Pieux. Tout en écrivant, vous pourrez dégustez une boisson chaude dans les canapés confortables et en toute intimité dans un espace séparé du public. .
Les Pieux 5 place du Petit Bourg Les Pieux 50340 Manche Normandie +33 6 99 14 04 13 marion.bouyss@gmail.com
