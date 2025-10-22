Atelier d’écriture Harpée Biscuiterie Au petit versailles Gourmand Valognes

Biscuiterie Au petit versailles Gourmand 50 Boulevard Félix Buhot Valognes Manche

Début : 2025-10-22 09:30:00

fin : 2025-10-22 11:30:00

2025-10-22

Ce mois-ci, je propose un atelier d’écriture harpée sur le thème LA NUIT.

Tout un univers à décortiquer ensemble avec des extraits de textes pour stimuler votre écriture et nourrir votre imaginaire, au son de la harpe.

Entre adultes, un format de 2h avec 4 propositions de textes et des temps d’écriture de 10 minutes à chaque fois, un moment de relecture, seulement si on souhaite partager. .

Biscuiterie Au petit versailles Gourmand 50 Boulevard Félix Buhot Valognes 50700 Manche Normandie +33 6 99 14 04 13 marion.bouyss@gmail.com

