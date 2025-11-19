Atelier d’écriture harpée Au Petit Versailles Gourmand Valognes

Atelier d’écriture harpée

Au Petit Versailles Gourmand 50 Boulevard Félix Buhot Valognes Manche

Début : 2025-11-19 10:00:00

fin : 2025-11-19 12:00:00

Date(s) :

2025-11-19

Un atelier d’écriture au son de la harpe sur le thème du jardin. Venez écouter quatre propositions introduites par des extraits de livres lus à voix haute, dans le cosy salon de thé d’Eve à Les Pieux. Tout en écrivant, vous pourrez dégustez une boisson chaude dans les canapés confortables et en toute intimité dans un espace séparé du public. .

Au Petit Versailles Gourmand 50 Boulevard Félix Buhot Valognes 50700 Manche Normandie +33 6 99 14 04 13 marion.bouyss@gmail.com

