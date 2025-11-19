Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier d’écriture harpée Au Petit Versailles Gourmand Valognes

Atelier d’écriture harpée Au Petit Versailles Gourmand Valognes mercredi 19 novembre 2025.

Atelier d’écriture harpée

Au Petit Versailles Gourmand 50 Boulevard Félix Buhot Valognes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 10:00:00
fin : 2025-11-19 12:00:00

Date(s) :
2025-11-19

Un atelier d’écriture au son de la harpe sur le thème du jardin. Venez écouter quatre propositions introduites par des extraits de livres lus à voix haute, dans le cosy salon de thé d’Eve à Les Pieux. Tout en écrivant, vous pourrez dégustez une boisson chaude dans les canapés confortables et en toute intimité dans un espace séparé du public.   .

Au Petit Versailles Gourmand 50 Boulevard Félix Buhot Valognes 50700 Manche Normandie +33 6 99 14 04 13  marion.bouyss@gmail.com

English : Atelier d’écriture harpée

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier d’écriture harpée Valognes a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Cotentin