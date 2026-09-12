Atelier d’écriture « Histoires sous verre », Muséum d’histoire naturelle, Saint-Denis

Informations pratiques

Atelier d’écriture « Histoires sous verre » Dimanche 20 septembre, 09h30, 14h00 Muséum d’histoire naturelle La Réunion

Limité à 8 personnes. A partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T07:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Et si les spécimens du Muséum pouvaient raconter leur histoire derrière leur vitrine? À partir d’un animal ou d’un objet des collections, les participants imaginent sa vie, ses aventures et ses souvenirs… et lui donnent une voix à travers un court récit à la première personne. Une invitation à regarder autrement les collections et à faire vivre le patrimoine par les mots.

Muséum d’histoire naturelle 1 Rue Poivre, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 0262200219 https://www.departement974.fr/museum Ancien palais législatif, bâtiment néoclassique représentatif du style colonial de la première moitié du XIXe siècle à la Réunion. L’édifice se compose du corps principal, édifié en 1834-1835 et, dans son alignement, de deux pavillons latéraux construits au début du XXe siècle.

Et si les spécimens du Muséum pouvaient raconter leur histoire derrière leur vitrine? À partir d’un animal ou d’un objet des collections, les participants imaginent sa vie, ses aventures…

©Delphine Ciolek