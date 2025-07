Atelier d’écriture Honfleur

Atelier d'écriture Honfleur vendredi 18 juillet 2025.

Atelier d’écriture

Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 09:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-07-18 2025-09-05 2025-10-31 2025-12-05

L’animatrice Angie Croll vous proposera des petits exercices d’écriture variés afin de stimuler votre créativité

et améliorer votre technique.

Les sujets abordés peuvent inclure la fiction, la non-fiction, la poésie, la nouvelle, l’intrigue policière,

le roman épistolaire, la chanson ou d’autres formes d’expression littéraire.

Dans une ambiance chaleureuse les écrivain·e·s pourront s’entraider dans leur démarche créative,

en bénéficiant de l’écoute et des conseils constructifs de chacun et chacune.

Cet atelier conviendra autant aux écrivain·e·s chevronné·e·s qu’aux novices curieux·ses !

Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie contact.mediatheque@ville-honfleur.fr

English : Atelier d’écriture

Facilitator Angie Croll will suggest a variety of small writing exercises to stimulate your creativity

and improve your technique.

Topics may include fiction, non-fiction, poetry, short stories, detective stories, epistolary novels, songs or other forms of literary expression,

epistolary novels, songs and other forms of literary expression.

In a friendly atmosphere, writers can help each other in their creative process,

and benefit from each other?s constructive advice.

This workshop will suit experienced writers and curious novices alike!

German : Atelier d’écriture

Die Kursleiterin Angie Croll wird Ihnen kleine, abwechslungsreiche Schreibübungen vorschlagen, um Ihre Kreativität zu fördern

und Ihre Technik zu verbessern.

Die Themen können Fiktion, Sachbücher, Gedichte, Kurzgeschichten, Krimis,

briefromane, Lieder oder andere literarische Ausdrucksformen.

In einer herzlichen Atmosphäre können Schriftsteller/innen sich gegenseitig bei ihrem kreativen Prozess unterstützen,

dabei können sie von den konstruktiven Ratschlägen und dem offenen Ohr der anderen profitieren.

Dieser Workshop ist sowohl für erfahrene Schriftsteller/innen als auch für neugierige Anfänger/innen geeignet!

Italiano :

La facilitatrice Angie Croll vi proporrà una serie di brevi esercizi di scrittura per stimolare la vostra creatività e migliorare la vostra tecnica

e migliorare la vostra tecnica.

Gli argomenti possono includere narrativa, saggistica, poesia, racconti, storie poliziesche, romanzi epistolari, canzoni o altre forme di espressione letteraria,

romanzi epistolari, canzoni e altre forme di espressione letteraria.

In un’atmosfera amichevole, gli scrittori possono aiutarsi a vicenda nel loro processo creativo,

e beneficiare dei reciproci consigli costruttivi.

Questo workshop è adatto sia a scrittori esperti che a principianti curiosi!

Espanol :

La facilitadora Angie Croll le propondrá una serie de ejercicios breves de escritura para estimular su creatividad y mejorar su técnica

y mejorar su técnica.

Los temas pueden incluir ficción, no ficción, poesía, relatos cortos, novelas policíacas, novelas epistolares, canciones u otras formas de expresión literaria,

novelas epistolares, canciones y otras formas de expresión literaria.

En un ambiente cordial, los escritores pueden ayudarse mutuamente en su proceso creativo

y beneficiarse de los consejos constructivos de los demás.

Este taller es adecuado tanto para escritores experimentados como para novatos curiosos

