Atelier d’écriture

Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 10:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

animé par Angie Croll

Cet atelier a pour but de développer et affiner vos compétences en écriture.

Notre animatrice Angie Croll vous proposera des petits exercices d’écriture variés afin de stimuler votre créativité et améliorer votre technique.

Les sujets abordés peuvent inclure la fiction, la non-fiction, la poésie, la nouvelle, l’intrigue policière, le roman épistolaire, la chanson ou d’autres formes d’expression littéraire.

Dans une ambiance chaleureuse les écrivain·e·s pourront s’entraider dans leur démarche créative,

en bénéficiant de l’écoute et des conseils constructifs de chacun et chacune.

Cet atelier conviendra autant aux écrivain·e·s chevronné·e·s qu’aux novices curieux·ses ! .

Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56 contact.mediatheque@ville-honfleur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture Honfleur a été mis à jour le 2025-12-17 par Calvados Attractivité