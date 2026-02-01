Atelier d’écriture Place de la Porte de Rouen Honfleur

Atelier d’écriture

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 09:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Animé par Angie Croll, cet atelier a pour but de développer et affiner vos compétences en écriture. Un espace de liberté et de créativité, ouvert à tous·tes, où les mots deviennent un terrain de jeu ! Cet atelier conviendra autant aux écrivain·e·s chevronné·e·s

qu’aux novices curieux·ses !

À travers des propositions variées et bienveillantes, notre animatrice Angie Croll vous proposera des petits exercices d’écriture variés afin de stimuler votre créativité, développer votre imagination, affiner votre plume et partager le plaisir d’écrire, dans un espace chaleureux où chaque texte a sa place et chaque voix compte.

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56 contact.mediatheque@ville-honfleur.fr

English : Atelier d’écriture

Led by Angie Croll, this workshop aims to develop and refine your writing skills. It’s a space of freedom and creativity, open to everyone, where words become a playground! This workshop is suitable for experienced writers

or curious novices!

