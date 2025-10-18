atelier d’écriture & IA Thiviers
samedi 18 octobre 2025.
atelier d’écriture & IA
Bibliothèque Médiathèque Thiviers Dordogne
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Crée ton héros manga et fais ta première planche avec l’IA » avec Elle Plume
Bibliothèque Médiathèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82
English :
Create your manga hero and make your first drawing with AI » with Elle Plume
German :
Erstelle deinen Manga-Helden und mache dein erstes Brett mit der KI » mit Elle Plume
Italiano :
Crea il tuo eroe manga e fai il tuo primo disegno con l’AI » con Elle Plume
Espanol :
Crea tu héroe manga y haz tu primer dibujo con IA » con Elle Plume
