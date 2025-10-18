atelier d’écriture & IA Thiviers

Bibliothèque Médiathèque Thiviers Dordogne

Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

2025-10-18

Crée ton héros manga et fais ta première planche avec l’IA » avec Elle Plume
Crée ton héros manga et fais ta première planche avec l’IA » avec Elle Plume   .

Bibliothèque Médiathèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82 

English :

Create your manga hero and make your first drawing with AI » with Elle Plume

Erstelle deinen Manga-Helden und mache dein erstes Brett mit der KI » mit Elle Plume

Italiano :

Crea il tuo eroe manga e fai il tuo primo disegno con l’AI » con Elle Plume

Crea tu héroe manga y haz tu primer dibujo con IA » con Elle Plume

