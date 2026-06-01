Atelier d’écriture ibérique, Colección Museográfica Luis García de Fuentes, Caudete de las Fuentes

Atelier d’écriture ibérique Samedi 13 juin, 12h00 Colección Museográfica Luis García de Fuentes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T12:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T12:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Les peuples ibères avaient une langue dont l’écriture n’a pas encore été déchiffrée. Néanmoins, son alphabet est connu. Les supports connus pour écrire étaient en plomb, pierre ou céramique.

Les notions de base de cette langue seront expliquées par un spécialiste.

Après cela, les visiteurs sont encouragés à écrire, avec un marqueur, leur nom en ibère sur l’image d’un récipient, ainsi qu’à décorer le dessin avec des motifs ibères en utilisant des timbres en bois.

-Il est recommandé de faire cette activité avec la visite du site de Kelin et sa collection muséographique.

Colección Museográfica Luis García de Fuentes c/ Garcia Berlanga, Caudete de las Fuentes Caudete de las Fuentes 46315 Comunidad Valenciana 034 665402081

JEA

©S. Machause López