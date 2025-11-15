Atelier d’écriture il était une fois dans l’ouest Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames

Atelier d’écriture il était une fois dans l’ouest Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames samedi 15 novembre 2025.

Médiathèque Jean Grosjean 1 Place de la Loi Baume-les-Dames Doubs

Etes-vous curieux d’en apprendre plus sur les livres exposés à la médiathèque, habituellement cachés derrière la porte de la salle des archives ? Profitez d’un temps avec votre bibliothécaire pour découvrir en profondeur quelques-uns de ces ouvrages sur le thème du voyage et de l’Amérique. Vous pouvez aussi vous exercer à l’écriture créative.

Entrée libre sur inscription. Public ado-adulte. .

Médiathèque Jean Grosjean 1 Place de la Loi Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org

