Atelier d’écriture il était une fois dans l’ouest Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames

Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Etes-vous curieux d’en apprendre plus sur les livres exposés à la médiathèque, habituellement cachés derrière la porte de la salle des archives ? Profitez d’un temps avec votre bibliothécaire pour découvrir en profondeur quelques-uns de ces ouvrages sur le thème du voyage et de l’Amérique. Vous pouvez aussi vous exercer à l’écriture créative.
Entrée libre sur inscription. Public ado-adulte. .
Médiathèque Jean Grosjean 1 Place de la Loi Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org
