Atelier d’écriture imaginative Cinéma L’Etoile Château-Chinon (Ville)
Atelier d’écriture imaginative Cinéma L’Etoile Château-Chinon (Ville) jeudi 16 octobre 2025.
Atelier d’écriture imaginative
Cinéma L’Etoile 17 rue des Fosses Château-Chinon (Ville) Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 14:00:00
fin : 2025-10-16 16:00:00
Date(s) :
2025-10-16
L’association Sciriolus propose un atelier d’écriture pour adultes et adolescents à partir de 16 ans. .
Cinéma L’Etoile 17 rue des Fosses Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 08 64 mediatheque@ville-chateau-chinon.fr
English : Atelier d’écriture imaginative
German : Atelier d’écriture imaginative
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier d’écriture imaginative Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs