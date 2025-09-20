Atelier d’écriture, initiation à la poésie avec Loïc Lantoine à la Villa Marguerite Yourcenar Saint-Jans-Cappel

Atelier d’écriture, initiation à la poésie avec Loïc Lantoine à la Villa Marguerite Yourcenar Saint-Jans-Cappel samedi 20 septembre 2025.

Réservation obligatoire

Durée de l’atelier 1 h 30

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Loïc Lantoine vous propose un atelier d’écriture d’initiation à la poésie.

C’est par l’écriture que Loïc Lantoine , originaire d’Armentières dans le Nord-Pas-de-Calais, a débuté sa carrière. Amoureux des mots, il suit l’atelier d’écriture d’Alain Leprest auquel il prête sa plume ainsi qu’à d’autres artistes comme Jehan . Ses premiers pas de chanteur, il les réalise en faisant les premières parties de concert des Orgues de Barback ou encore de François Hadji-Lazaro.

A partir de 2003, il s’associe au contrebassiste François Pierron. Leur duo est à l’origine de plusieurs albums dont le premier véritable succès public et critique, Tout est calme, sort en 2006. Considéré comme un poète-chanteur, Loïc Lantoine s’inscrit dans la lignée de Léo Ferré. 0 .

2266 Route du Parc Saint-Jans-Cappel 59270 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 48 90

