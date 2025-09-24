Atelier d’écriture Jacques Prévert Mairie de Grimouville Regnéville-sur-Mer

Mairie de Grimouville Grimouville Regnéville-sur-Mer Manche

Début : 2025-09-24 18:00:00

fin : 2025-09-24 20:00:00

2025-09-24

Atelier d’écriture ouvert à tous

Thème Jacques PREVERT en lien avec la manifestations « autour de Jacques PREVERT » à Regnéville-sur-Mer du 24 au 28 septembre 2025. .

Mairie de Grimouville Grimouville Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 88 78 94 83 plumesdelasienne@gmail.com

