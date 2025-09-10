Atelier d’écriture « Jetez l’encre » | animé par Xavier Nogent-le-Rotrou

Atelier d’écriture « Jetez l’encre » | animé par Xavier Nogent-le-Rotrou mercredi 10 septembre 2025.

Atelier d’écriture « Jetez l’encre » | animé par Xavier

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2025-09-10 18:30:00

fin : 2025-09-24 20:30:00

Date(s) :

2025-09-10 2025-09-24

Les mercredis 10 et 24 septembre au Circonflexe de 18h30 à 20h30. Entrée libre pour l’atelier d’écriture « Jetez l’encre » animé par Xavier.

Plusieurs « exercices » pour apprendre à écrire. .

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90

English :

Wednesdays September 10 and 24 at Circonflexe from 6:30 to 8:30 pm. Free admission for the « Jetez l’encre » writing workshop led by Xavier.

German :

Mittwochs, 10. und 24. September, im Circonflexe von 18:30 bis 20:30 Uhr. Freier Eintritt für den von Xavier geleiteten Schreibworkshop « Jetez l’encre » (Werfen Sie die Tinte weg).

Italiano :

Mercoledì 10 e 24 settembre al Circonflexe dalle 18.30 alle 20.30. Ingresso libero al laboratorio di scrittura « Jetez l’encre » condotto da Xavier.

Espanol :

Miércoles 10 y 24 de septiembre en Circonflexe de 18.30 a 20.30 h. Entrada gratuita al taller de escritura « Jetez l’encre » dirigido por Xavier.

