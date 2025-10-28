Atelier d’écriture Jeunesse Les Sorcières Bibliothèque Municipale Le Blé en Herbe Erquy

Atelier d’écriture Jeunesse Les Sorcières Bibliothèque Municipale Le Blé en Herbe Erquy mardi 28 octobre 2025.

Atelier d’écriture Jeunesse Les Sorcières

Bibliothèque Municipale Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 10:00:00

fin : 2025-10-28 12:00:00

Date(s) :

2025-10-28

Un atelier animé par Lucie Lemoine, à partir de son livre Les sorcières, qui sont-elles vraiment ?

Après un petit temps de présentation de son métier par l’autrice, les écrivains et écrivaines en herbe seront amenés à poser les bases de leur histoire de sorcière et se lanceront dans l’écriture. Sorcière moderne ou médiévale, accro aux plantes ou aux rituels, solitaire ou mondaine, tout est possible !

Cet atelier est aussi l’occasion de découvrir les coulisses de la création d’un livre.

Pour les enfants de 8 à 12 ans, gratuit sur inscription. .

Bibliothèque Municipale Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier d’écriture Jeunesse Les Sorcières Erquy a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André