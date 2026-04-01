Atelier d’écriture Médiathèque Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Atelier d’écriture Médiathèque Jugon-les-Lacs Commune nouvelle samedi 18 avril 2026.
Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Atelier d’écriture
Médiathèque 1, place de la Poste Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Atelier d’écriture de nouvelles par l’auteur lamballais Bruno Cornières.
Réservation au près de la médiathèque ‘au fil de l’eau’. .
Médiathèque 1, place de la Poste Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 55 98 72 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier d’écriture Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Jugon-les-Lacs Commune nouvelle (Côtes-d'Armor)
- Je pêche mon premier poisson Maison Pêche et Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 13 avril 2026
- Stage initiation pêche à la carpe Maison Pêche et Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 14 avril 2026
- Stage technique pêche au coup Rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 14 avril 2026
- Tous les goûts sont dans la nature Maison Pêche et Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 15 avril 2026
- Les pieds dans la mare Maison Pêche et Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 15 avril 2026