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Atelier d’écriture Médiathèque Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Atelier d’écriture Médiathèque Jugon-les-Lacs Commune nouvelle samedi 18 avril 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 1, place de la Poste

Ville : 22270 Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Atelier d’écriture

Médiathèque 1, place de la Poste Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Atelier d’écriture de nouvelles par l’auteur lamballais Bruno Cornières.
Réservation au près de la médiathèque ‘au fil de l’eau’.   .

Médiathèque 1, place de la Poste Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 55 98 72 54 

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English :

L’événement Atelier d’écriture Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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