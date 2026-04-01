Atelier d’écriture Médiathèque Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Atelier d’écriture

Médiathèque 1, place de la Poste Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Atelier d’écriture de nouvelles par l’auteur lamballais Bruno Cornières.

Réservation au près de la médiathèque ‘au fil de l’eau’. .

Médiathèque 1, place de la Poste Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 55 98 72 54

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English :

L’événement Atelier d’écriture Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor