Atelier d’écriture Juillac

La Boite à Mots organise cet été, en collaboration avec Musique Emphase, un mini-stage à Juillac de l’atelier d’écriture à la lecture publique en passant par la mise en musique/voix.

Ce stage, ouvert à tout adulte aimant écrire et partager, commence le vendredi 8 août en soirée avec un atelier d’écriture et se termine par une flânerie poétique dans les rues de Juillac le lundi 11 août.

vendredi 8 août 19h30-22h atelier d’écriture

Samedi 9 août 10h-12h30 réflexions autour de la mise en musique ; 14h30-17h mise en musique/voix

Dimanche 10 août 10h-12h30 répétition générale

Lundi 11 août 18h30-20h flânerie poétique

A partir de 20h bar et petite restauration

Tarif pour les 4 journées 25€ Sur inscription .

Grande Rue Juillac 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 97 32 52 ateliers.labam@gmail.com

