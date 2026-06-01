Atelier d’écriture, Kiosque du square stalingrad, Hyères
Atelier d’écriture, Kiosque du square stalingrad, Hyères samedi 6 juin 2026.
Atelier d’écriture Samedi 6 juin, 16h00 Kiosque du square stalingrad Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Du jardin Denis au square Stalingrad en passant par le Park Hotel et le musée, laissez l’histoire des jardins guider vos mots.
Rendez-vous jardin Alphonse Denis
Kiosque du square stalingrad Place Gabriel Péri 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.hyeres.fr/billetterie »}]
Du jardin Denis au square Stalingrad en passant par le Park Hotel et le musée, laissez l’histoire des jardins guider vos mots.
© Noé Bonanno, 2026
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