Atelier d’écriture, Kiosque du square stalingrad, Hyères

Atelier d’écriture Samedi 6 juin, 16h00 Kiosque du square stalingrad Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Du jardin Denis au square Stalingrad en passant par le Park Hotel et le musée, laissez l’histoire des jardins guider vos mots.

Rendez-vous jardin Alphonse Denis

Kiosque du square stalingrad Place Gabriel Péri 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.hyeres.fr/billetterie »}]

Du jardin Denis au square Stalingrad en passant par le Park Hotel et le musée, laissez l’histoire des jardins guider vos mots.

© Noé Bonanno, 2026