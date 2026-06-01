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Atelier d’écriture, Kiosque du square stalingrad, Hyères

Atelier d’écriture, Kiosque du square stalingrad, Hyères

Atelier d’écriture, Kiosque du square stalingrad, Hyères samedi 6 juin 2026.

Lieu : Kiosque du square stalingrad

Adresse : Place Gabriel Péri 83400 Hyères

Ville : 83400 Hyères

Département : Var

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Atelier d’écriture Samedi 6 juin, 16h00 Kiosque du square stalingrad Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Du jardin Denis au square Stalingrad en passant par le Park Hotel et le musée, laissez l’histoire des jardins guider vos mots.
Rendez-vous jardin Alphonse Denis

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Du jardin Denis au square Stalingrad en passant par le Park Hotel et le musée, laissez l’histoire des jardins guider vos mots.

© Noé Bonanno, 2026

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