Atelier d’écriture La Liberté. Force vive, déployée Biblio’fil Salle de l’Europe Oudon

Atelier d’écriture La Liberté. Force vive, déployée Biblio’fil

Salle de l’Europe 66 Rue Alphonse Fouschard Oudon Loire-Atlantique

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-07 12:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Cette année, le thème du Printemps des poètes, et du 6e concours de poésie, est La Liberté. Force vive, déployée .

Dans ce cadre, et en partenariat avec O’CAP, la bibliothèque propose un atelier d’écriture ✒️

Cet atelier gratuit, ouvert à toutes et à tous (dès 12 ans).. .

English :

The theme of this year’s Printemps des poe?tes, and of the 6th poetry competition, is Freedom. Force vive, déployée .

