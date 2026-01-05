Atelier d’écriture La Liberté. Force vive, déployée Biblio’fil Salle de l’Europe Oudon
Salle de l'Europe 66 Rue Alphonse Fouschard Oudon Loire-Atlantique
Début : 2026-02-07 10:30:00
fin : 2026-02-07 12:30:00
2026-02-07
Cette année, le thème du Printemps des poètes, et du 6e concours de poésie, est La Liberté. Force vive, déployée .
Dans ce cadre, et en partenariat avec O’CAP, la bibliothèque propose un atelier d’écriture ✒️
Cet atelier gratuit, ouvert à toutes et à tous (dès 12 ans).. .
+33 2 40 83 80 06 contact@ocapoudon.fr
English :
The theme of this year’s Printemps des poe?tes, and of the 6th poetry competition, is Freedom. Force vive, déployée .
