Atelier d’écriture Mediathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer

Initiation à l’écriture créative avec Lola Rosenfeld

Vous aimez écrire, mais il vous arrive de manquer d’inspiration ou d’un cadre pour vous lancer ? La Médiathèque Joseph Rousse à La Plaine-sur-Mer vous invite à participer à un atelier d’écriture avec Lola Rosenfeld, dans un cadre individuel et bienveillant, où chacun pourra laisser libre cours à sa créativité.

Des activités ludiques permettront de stimuler l’imagination, tandis que les temps d’écriture individuelle seront accompagnés de conseils personnalisés.

Au programme

Des petits jeux d’écriture en lien avec le thème du jour, des exercices ludiques permettront de stimuler l’imagination.

Le temps d’écriture individuel sera accompagné de conseils personnalisés pour aider chacun à avancer, à affiner son style ou à dépasser ses blocages.

Infos pratiques

Public enfants de 9 à 13 ans

Durée 1h15

Entrée: gratuit sur réservation

English :

Introduction to creative writing with Lola Rosenfeld

