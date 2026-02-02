Atelier d’écriture La poésie du tarot Ludo Bibliothèque Ondres Ondres

Atelier d’écriture La poésie du tarot

Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Venez libérer votre imagination, expérimenter avec les mots et explorer plusieurs formes d’expression littéraire. Ouvert à toutes et tous, que vous soyez débutant, curieux ou passionné d’écriture, cet atelier vous propose un espace bienveillant pour créer, échanger et progresser.

Animé par Fanny Caldin, écrivaine.

Adultes, ados, sur inscription au 05.59.45.23.59 ou par courriel ludobibliotheque@ondres.fr

De 10h à 12h. .

