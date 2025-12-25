Atelier d’écriture : la rencontre, animé par Yasmine Achouche, Bibliothèque Charlotte Delbo Paris

À l’approche de la

Saint-Valentin, venez participer à un atelier ludique sur le thème de la

rencontre, pour partager le plaisir d’écrire dans un cadre bienveillant et

stimulant.

Aucun prérequis n’est nécessaire, seule l’envie compte !

Cet atelier de 2h30 est animé par Yasmine Achouche.

Yasmine Achouche propose un premier atelier d’écriture

Le samedi 07 février 2026

de 15h00 à 17h30

gratuit

Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires, par téléphone ou courriel (places limitées).

Public adultes.

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris

+33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo



