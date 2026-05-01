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Atelier d’écriture Médiathèque l’Estuaire La Richardais

Atelier d’écriture Médiathèque l’Estuaire La Richardais mardi 19 mai 2026.

Lieu : Médiathèque l'Estuaire

Adresse : 17 rue de Dinard

Ville : 35780 La Richardais

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

La Richardais

Atelier d’écriture

Médiathèque l’Estuaire 17 rue de Dinard La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 10:00:00
fin : 2026-05-19 12:00:00

Date(s) :
2026-05-19

L’atelier d’écriture c’est tous les 15 jours, le mardi (hors vacances scolaires). Venez nous rejoindre !

Ateliers animés par Jean-René Declé.

L’atelier d’écriture s’adresse à tous, aucun niveau n’est requis. Il suffit d’avoir envie de s’exprimer par l’écrit, de partager et de s’amuser !

Gratuit. Sur inscription auprès de la médiathèque.   .

Médiathèque l’Estuaire 17 rue de Dinard La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 91 28 

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English :

L’événement Atelier d’écriture La Richardais a été mis à jour le 2026-05-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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