Atelier d’écriture Médiathèque l’Estuaire La Richardais

La Richardais

Atelier d’écriture

Médiathèque l’Estuaire 17 rue de Dinard La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 10:00:00

fin : 2026-05-19 12:00:00

Date(s) :

2026-05-19

L’atelier d’écriture c’est tous les 15 jours, le mardi (hors vacances scolaires). Venez nous rejoindre !

Ateliers animés par Jean-René Declé.

L’atelier d’écriture s’adresse à tous, aucun niveau n’est requis. Il suffit d’avoir envie de s’exprimer par l’écrit, de partager et de s’amuser !

Gratuit. Sur inscription auprès de la médiathèque. .

Médiathèque l’Estuaire 17 rue de Dinard La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 91 28

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English :

L’événement Atelier d’écriture La Richardais a été mis à jour le 2026-05-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme