Atelier d’écriture : l’absence, animée par Yasmine Achouche Bibliothèque Charlotte Delbo Paris
Atelier d’écriture : l’absence, animée par Yasmine Achouche Bibliothèque Charlotte Delbo Paris samedi 25 avril 2026.
Sur le thème de l’absence, cet
atelier ludique, dont les différentes propositions d’écriture s’articulent à des
extraits d’œuvres littéraires, sera l’occasion de partager le plaisir d’écrire
dans un cadre bienveillant et stimulant.
Aucun prérequis n’est nécessaire,
seule l’envie compte
Cet atelier de 2h30 est animé par Yasmine Achouche
Yasmine Achouche propose un deuxième atelier d’écriture
Le samedi 25 avril 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires, par téléphone ou courriel (places limitées).
Public adultes.
Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris
+33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo
