Atelier d’écriture : l’absence, animée par Yasmine Achouche Bibliothèque Charlotte Delbo Paris

Sur le thème de l’absence, cet

atelier ludique, dont les différentes propositions d’écriture s’articulent à des

extraits d’œuvres littéraires, sera l’occasion de partager le plaisir d’écrire

dans un cadre bienveillant et stimulant.

Aucun prérequis n’est nécessaire,

seule l’envie compte

Cet atelier de 2h30 est animé par Yasmine Achouche

Yasmine Achouche propose un deuxième atelier d’écriture

Le samedi 25 avril 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires, par téléphone ou courriel (places limitées).

Public adultes.

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris

+33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo



