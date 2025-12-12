Atelier d’écriture – l’absurde ? Bibliothèque Benoîte Groult Paris
Atelier d’écriture – l’absurde ? Bibliothèque Benoîte Groult Paris vendredi 12 décembre 2025.
Cet atelier d’écriture vous est proposé par la bibliothèque Benoîte Groult et l’association Carnet du passage, avec la participation de Ghislaine Tabareau-Desseux.
Retrouvez tous les évènements gratuits sur inscription de la bibliothèque Benoîte Groult.
Venez écrire de brèves histoires pour nous surprendre et peut-être faire un pas du côté de l’absurde…
Le vendredi 12 décembre 2025
de 17h00 à 19h00
gratuit
Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr
Public adultes.
Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr