Atelier d’écriture – l’absurde ? Bibliothèque Benoîte Groult Paris

Cet atelier d’écriture vous est proposé par la bibliothèque Benoîte Groult et l’association Carnet du passage, avec la participation de Ghislaine Tabareau-Desseux.

Venez écrire de brèves histoires pour nous surprendre et peut-être faire un pas du côté de l’absurde…

Le vendredi 12 décembre 2025

de 17h00 à 19h00

gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr

Public adultes.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr