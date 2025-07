Atelier d’écriture Boutique Bric à Vrac Lapalisse

Atelier d’écriture Boutique Bric à Vrac Lapalisse jeudi 17 juillet 2025.

Atelier d’écriture

Boutique Bric à Vrac 1 place Charles Bécaud Lapalisse Allier

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

tarif dégressif en fonction du nombre d’écrivants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-17 18:00:00

fin : 2025-07-17 20:00:00

Date(s) :

2025-07-17 2025-07-29 2025-08-13 2025-08-28

Un atelier d’écriture est un espace de liberté, d’expression et de créativité.

Boutique Bric à Vrac 1 place Charles Bécaud Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 16 29 03 bricavrac@protonmail.com

English : Writing workshop

A writing workshop is a space for freedom, expression and creativity.

German :

Eine Schreibwerkstatt ist ein Raum der Freiheit, des Ausdrucks und der Kreativität.

Italiano :

Un laboratorio di scrittura è un luogo di libertà, espressione e creatività.

Espanol :

Un taller de escritura es un lugar de libertad, expresión y creatividad.

L’événement Atelier d’écriture Lapalisse a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de tourisme du pays de Lapalisse