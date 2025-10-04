ATELIER D’ECRITURE Médiathèque Tournepage Lassay-les-Châteaux

Médiathèque Tournepage 5 rue du Couvent Lassay-les-Châteaux Mayenne

Début : 2025-10-04 10:30:00
2025-10-04

Venez écrire, farfouiller et concocter une chanson avec Natalie Tual
Avec Natalie Tual

Dès 6 ans

Réservation conseillée. Gratuit
Renseignements et inscriptions au 02 43 11 19 81   .

Médiathèque Tournepage 5 rue du Couvent Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 04 33  mediatheque.lassay@mayennecommunaute.fr

English :

Come and write, rummage and concoct a song with Natalie Tual

German :

Kommen Sie mit Natalie Tual zum Schreiben, Stöbern und Aushecken eines Liedes

Italiano :

Venite a scrivere, a rovistare e a creare una canzone con Natalie Tual

Espanol :

Ven a escribir, rebuscar e inventar una canción con Natalie Tual

