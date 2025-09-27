ATELIER D’ÉCRITURE LAURA LUTARD Pézenas

ATELIER D’ÉCRITURE LAURA LUTARD

4 Place Frédéric Mistral Pézenas Hérault

La médiathèque Edmond Charlot à Pézenas a le plaisir d’accueillir Laura Lutard,

pour un apéro-littéraire autour de son livre, « Née tissée » publié chez Bruno Doucey.

Samedi 27 septembre à 12h00

Suite au succès de son dernière intervention à la médiathèque dans le cadre du Printemps des poètes, nous sommes heureux d’accueillir Laura Lutard pour une rencontre autour de son dernier livre Née tissée.

L’Apéro littéraire aura lieu suite à son atelier d’écriture qui affichait complet dès les jours suivant son annonce.

Née en 1988 dans une famille d’origines martiniquaise et bordelaise, Laura Lutard est artiste du spectacle vivant et poétesse. Très active dans la promotion de la poésie vivante, elle assure la direction de YAKSHI Compagnie dont le but est de porter des poèmes contemporains à la scène. Elle fait également partie du Bordel de la Poésie qu’elle a codirigé durant de nombreuses années, et fait partie de l’équipe de création de la Maison de la poésie de Montreuil.

En 2022, elle a publié Au bord du bord, son premier recueil, adapté dans une performance musicale De tous les seuils je ferai ma demeure, actuellement en tournée.

Dans « Née tissée », la poétesse interroge la part métisse de son identité. Mieux elle porte un regard souvent acerbe sur l’union qui a présidé à sa naissance et scrute sans complaisance le clair-obscur des unions mixtes et des tensions coloristes. Les dysfonctionnements de notre société, les préjugés, la mémoire de l’esclavage et l’incessant retour du racisme dans nos vies trouvent un écho sous la plume de cette poétesse qui voit dans la créolisation une voie pour l’humanité celle de cesser de voir le monde en noir et blanc.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous sur 04 67 98 92 98

Ou sur notre site, mediatheque.cahm.net .

4 Place Frédéric Mistral Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 92 98

