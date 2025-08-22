Atelier d’écriture Espace Points de Vue Lauzerte

Atelier d’écriture Espace Points de Vue Lauzerte vendredi 22 août 2025.

Atelier d’écriture

Espace Points de Vue 6 Rue de la Barbacane Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-22 17:00:00

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-22

Deux à trois heures de rencontre avec les oeuvres exposées d’écriture et de lecture à voix haute

Espace Points de Vue 6 Rue de la Barbacane Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 32 25 59 artpointsdevue@gmail.com

English :

Two to three hours of encounters with the works on display, writing and reading aloud

German :

Zwei bis drei Stunden Begegnung mit den ausgestellten Werken Schreiben und Vorlesen

Italiano :

Due o tre ore di incontri con le opere esposte, scrittura e lettura ad alta voce

Espanol :

De dos a tres horas de encuentros con las obras expuestas, escritura y lectura en voz alta

