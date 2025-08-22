Atelier d’écriture Espace Points de Vue Lauzerte
Atelier d’écriture Espace Points de Vue Lauzerte vendredi 22 août 2025.
Atelier d’écriture
Espace Points de Vue 6 Rue de la Barbacane Lauzerte Tarn-et-Garonne
Début : Vendredi 2025-08-22 17:00:00
Deux à trois heures de rencontre avec les oeuvres exposées d’écriture et de lecture à voix haute
Espace Points de Vue 6 Rue de la Barbacane Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 32 25 59 artpointsdevue@gmail.com
English :
Two to three hours of encounters with the works on display, writing and reading aloud
German :
Zwei bis drei Stunden Begegnung mit den ausgestellten Werken Schreiben und Vorlesen
Italiano :
Due o tre ore di incontri con le opere esposte, scrittura e lettura ad alta voce
Espanol :
De dos a tres horas de encuentros con las obras expuestas, escritura y lectura en voz alta
L’événement Atelier d’écriture Lauzerte a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy