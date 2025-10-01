Atelier d’écriture Lauzerte

Atelier d’écriture Lauzerte mercredi 1 octobre 2025.

Atelier d’écriture

Espace points de vue Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 19:15:00

fin : 2025-10-01 22:30:00

Date(s) :

2025-10-01

Venez explorer les résonnances du mot « sororité ».

.

Espace points de vue Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie associationpresent.e.s@gmail.com

English :

Come and explore the resonance of the word « sorority ».

German :

Kommen Sie und erforschen Sie die Resonanzen des Wortes « Schwesternschaft ».

Italiano :

Venite a esplorare la risonanza della parola « sorellanza ».

Espanol :

Venga a explorar la resonancia de la palabra « hermandad ».

L’événement Atelier d’écriture Lauzerte a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy