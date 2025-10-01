Atelier d’écriture Lauzerte
Atelier d’écriture Lauzerte mercredi 1 octobre 2025.
Atelier d’écriture
Espace points de vue Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01 19:15:00
fin : 2025-10-01 22:30:00
Date(s) :
2025-10-01
Venez explorer les résonnances du mot « sororité ».
.
Espace points de vue Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie associationpresent.e.s@gmail.com
English :
Come and explore the resonance of the word « sorority ».
German :
Kommen Sie und erforschen Sie die Resonanzen des Wortes « Schwesternschaft ».
Italiano :
Venite a esplorare la risonanza della parola « sorellanza ».
Espanol :
Venga a explorar la resonancia de la palabra « hermandad ».
L’événement Atelier d’écriture Lauzerte a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy