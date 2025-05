Atelier d’écriture – Rue des 4 Saisons Le Chambon-sur-Lignon, 16 juin 2025 07:00, Le Chambon-sur-Lignon.

Haute-Loire

Atelier d’écriture Rue des 4 Saisons Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2025-06-16

fin : 2025-06-25

2025-06-16

2025-06-23

2025-06-25

2025-06-30

2025-07-02

Ouvert à tous débutants ou non ! construire ensemble l’atelier d’écriture avec Tom Philibert alias Lémofil et Hénia Lhôte.

Rue des 4 Saisons Médiathèque

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73

English :

Open to beginners and advanced! Build your writing workshop together with Tom Philibert aka Lémofil and Hénia Lhôte.

German :

Offen für alle Anfänger und Nicht-Anfänger! Gemeinsam die Schreibwerkstatt mit Tom Philibert alias Lémofil und Hénia Lhôte aufbauen.

Italiano :

Aperto a tutti, principianti e non! Costruite il vostro laboratorio di scrittura insieme a Tom Philibert aka Lémofil e Hénia Lhôte.

Espanol :

Abierto a todos, principiantes o no! Construye tu taller de escritura junto a Tom Philibert alias Lémofil y Hénia Lhôte.

