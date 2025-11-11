Atelier d’écriture le chez-soi Loches

Atelier d’écriture le chez-soi

19 Rue du Rossignolet Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 18:00:00

fin : 2025-11-11 20:00:00

Date(s) :

2025-11-11

Où commence et où s’arrête le chez-soi ? Est-il partagé ? Peut-on se sentir partout chez soi ? Peut-on être chez soi sans exclure ? Comment vivre ensemble ?

La compagnie La Dame à la Mouche propose un atelier d’écriture pour nourrir la création de leur prochain spectacle. Débutants bienvenus !

Où commence et où s’arrête le “chez-soi” ?… Est-il partagé ? Est-ce une ville, une région, un pays, un monde ? Est-ce un toit, un cercle social ? Peut-on se sentir partout chez soi ? Quel rapport entretenons-nous au lieu de l’enfance que l’on a quitté ? Peut-on être chez soi sans exclure, sans exproprier ? Quid des zones qui seront bientôt inhabitables ? Comment vivre ensemble ?

La compagnie La dame à la mouche , en résidence au théâtre du Rossignolet du 11 au 15 novembre, propose un atelier d’écriture pour nourrir la création de leur prochain spectacle, Pièce à vivre . Il est animé par Constance de Saint Remy, autrice, metteuse en scène et directrice artistique.

Débutants bienvenus ! Les participants seront invités à lire leurs textes lors de la sortie de résidence le 15 novembre. .

19 Rue du Rossignolet Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 69 85 64 projets.theatre.rossignolet@gmail.com

English :

Where does home begin and end? Is it shared? Is it possible to feel at home everywhere? Can we be at home without being excluded? How can we live together?

La Dame à la Mouche company is offering a writing workshop to fuel the creation of their next show. Beginners welcome!

German :

Wo beginnt und wo endet das Zuhause ? Wird es geteilt? Kann man sich überall zu Hause fühlen? Kann man zu Hause sein, ohne auszugrenzen? Wie können wir zusammenleben?

Die Compagnie La Dame à la Mouche bietet einen Schreibworkshop an, um die Kreation ihres nächsten Stücks zu nähren. Anfänger will

Italiano :

dove inizia e finisce la casa ? È condivisa? È possibile sentirsi a casa ovunque? Possiamo essere a casa senza essere esclusi? Come possiamo vivere insieme?

La Dame à la Mouche propone un laboratorio di scrittura per aiutarli a creare il loro prossimo spettacolo. I principianti sono i benvenuti!

Espanol :

¿Dónde empieza y acaba el ‘hogar’? ¿Se comparte? ¿Es posible sentirse en casa en todas partes? ¿Podemos estar en casa sin estar excluidos? ¿Cómo podemos vivir juntos?

La Dame à la Mouche ofrece un taller de escritura para ayudarles a crear su próximo espectáculo. Se admiten principiantes

L’événement Atelier d’écriture le chez-soi Loches a été mis à jour le 2025-10-28 par Loches Touraine Châteaux de la Loire