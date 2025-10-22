ATELIER D’ECRITURE Le Collet-de-Dèze

ATELIER D’ECRITURE Le Collet-de-Dèze mercredi 22 octobre 2025.

ATELIER D’ECRITURE

35 rue principale Le Collet-de-Dèze Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Le nouvel espace artistique du Collet de Dèze vous accueil pour un temps d’écriture et de partage.

Cet atelier offre un espace ludique permettant l’expression et le développement de l’imaginaire et de la créativité.

35 rue principale Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie lezartsuniks@gmail.com

English :

The new artistic space at Collet de Dèze welcomes you for a time of writing and sharing.

This workshop offers a playful space for expression and the development of imagination and creativity.

German :

Der neue Kunstraum in Le Collet de Dèze empfängt Sie zu einer Zeit des Schreibens und des Austauschs.

Dieser Workshop bietet einen spielerischen Raum, in dem Sie Ihre Fantasie und Kreativität ausleben und entwickeln können.

Italiano :

Il nuovo spazio artistico del Collet de Dèze vi accoglie per un momento di scrittura e condivisione.

Questo laboratorio offre uno spazio ludico per l’espressione e lo sviluppo dell’immaginazione e della creatività.

Espanol :

El nuevo espacio artístico del Collet de Dèze le da la bienvenida para un momento de escritura e intercambio.

Este taller ofrece un espacio lúdico para la expresión y el desarrollo de la imaginación y la creatividad.

